Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: gestohlener PKW Opel Signum aufgefunden - Querverweis auf Medieninformation der LPI Saalfeld vom 22.07.2019 -

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Der am Sonntag den 21. Juli entwendete PKW Opel Signum konnte am Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz in der Industriestraße wieder aufgefunden werden. Da sich im Zuge der Ermittlungen bereits ein Tatverdächtiger herauskristallisierte, konnte das Fahrzeug seinem rechtmäßigen Besitzer zeitnah übergeben werden. Bei dem vermeintlichen ermittelten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35 jährigen Sonneberger, welcher zu dem weiteren persönlichen Umfeld des Eigentümers gehört.

