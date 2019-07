Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Angriff mit Bierflasche missglückt

Steinach (ots)

In einem Einkaufsmarkt in Steinach wurde am Donnerstag einem Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes mit einer Bierflasche gedroht. Der 34 jährige polnische Staatsbürger versuchte zudem aus bisher unerklärlichen Gründen den Mitarbeiter durch einen Schlag mit der Bierflasche zu verletzen. Der 60 jährige Mitarbeiter konnte dem Schlag zum Glück ausweichen und wurde somit nicht verletzt. Der polnische vermeintliche Tatverdächtige verließ nach dem Angriff den Markt. Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes kam der polnische Mann jedoch erneut in den Markt und konnte identifiziert werden. Bei dem 34 jährigen Polen mit deutschem Wohnsitz wurde ein Atemalkoholwert von 2,52 Promille festgestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

