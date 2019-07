Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsdiebstahl bei Fachgeschäft für Autoteile

Sonneberg (ots)

Im Zeitraum Mittwoch 18:15 Uhr bis zum Donnerstag 06:15 Uhr schlugen Unbekannte Täter in Sonneberg in der Neustadter Straße ein Fenster zum Verkaufsraum eines Geschäftes für Auto-Teile ein und gelangten so ins Innere. Im Verkaufsraum öffneten der oder die unbekannten Täter eine Geldkassette und entwendeten einen kleineren Geldbetrag. Zu weiterem Entwendungs- oder Sachschaden kam es jedoch nicht. Zeugen werden nun gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der 03675 875 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell