Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht zwischen Schleiz und Heinrichsruh

Schleiz (ots)

Am Donnerstag ereignete sich in Schleiz auf der L3002 zwischen Schleiz und Heinrichsruh "Luginsland" eine Verkehrsunfallflucht, bei der am PKW BMW der 48 jährigen Mitteilerin wirtschaftlichen Totalschaden entstand. Die geschädigte PK-Fahrerin befuhr die L3002 aus Schleiz kommend, als ihr ein weißer Transporter in entgegengesetzter Richtung entgegenkam. Ungefähr 50 m nach der rechtsseitigen Schikane verstieß der Fahrer des Transporters gegen das Rechtsfahrgebot. Trotz eines Ausweichversuches konnte die PKW-Fahrerin den Zusammenstoß mit dem weißen Transporter nicht verhindern und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Transporter setzte nach der Kollision seine Fahrt pflichtwidrig fort.

