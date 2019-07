Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Getreidefelder in Flammen

Leutenberg, OT Hirzbach (ots)

Gleich zwei Getreidefelder standen gestern Abend bei Leutenberg in Flammen, wobei mehrere Hektar niederbrannten. Nach ersten Zeugenaussagen geriet gegen 18.00 Uhr zunächst ein Gerstefeld in Brand, als dieses mit dem Mähdrescher geerntet wurde. Wenig später griffen die Flammen auch auf ein benachbartes Weizenfeld über und zerstörten insgesamt 7,5 Hektar. Zur Brandbekämpfung kamen vier Feuerwehren mit rund 50 Kameraden zum Einsatz, die das Feuer innerhalb von zwei Stunden löschen konnten. Zum Glück kamen keine Personen zu Schaden und auch der Mähdrescher blieb unbeschädigt. Der Schaden am Getreide wird derzeit auf ca. 10000 Euro geschätzt.

