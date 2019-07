Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: groß angelegte Schwerpunktkontrolle Verkehr

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch fand in und rund um Sonneberg zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr eine großangelegte Schwerpunktkontrolle von sämtlichen Verkehrsteilnehmern statt. Durchgeführt wurden die Kontrollen in Zusammenarbeit der Kräfte der Polizei, der BAG und Vertretern des Gesundheitsamtes des Landratsamtes Sonneberg. Insgesamt konnten hierbei bei den Kontrollen des Schwerverkehrs sieben Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, einmal illegale Beschäftigung, eine Anzeige gegen das Abfallgesetz und eine Anzeige gegen das Güterkraftverkehrsgesetz festgestellt werden. Weiterhin wurden neben den Schwerverkehrskontrollen auch allgemeine Verkehrskontrollen, sowie Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Hierbei wurden neben 14 Mängelberichten und 9 Kontrollaufforderungen insgesamt 69 Verwarnungen ausgesprochen und 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Fünf der hiervon betroffenen Kraftfahrzeugführer droht hiernach ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell