Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: kurzer Prozess für Rudolstädter Fahrraddiebe - Bezug zur Medieninformation der LPI SLF vom 24.07.2019 -

Rudolstadt (ots)

Die bereits am Dienstag festgenommenen mutmaßlichen Fahrraddiebe aus Rudolstadt wurden am Mittwochnachmittag schließlich dem Haftrichter vorgeführt. Beide Rudolstädter wurden am Dienstag durch die Saalfelder Ermittler mehrerer Diebstähle von Elektro-Fahrrädern und diversen Elektrogeräten überführt. Sie betrieben mit den offenbar entwendeten E-Bikes, Fahrradteilen und Elektrogeräten in der genutzten Wohnung des 27 jährigen ein Hehlerlager. Nach vorliegender Beweislage entschied sich der Haftrichter für den Erlass eines Haftbefehls für den 27 jährigen Rudolstädter, sodass dieser im Anschluss der Verhandlung in eine Haftanstalt verbracht wurde. Für den 19 jährige Mittäter wurde der Haftbefehl ausgesetzt, unter der Auflage, sich am Folgetag in einem Klinikum für eine Therapie zu melden.

