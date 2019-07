Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in ehemalige Ferienanlage

Dittrichshütte (ots)

Im Zeitraum vom 22.07.2019 gegen 16:45 Uhr und dem 24.07.2019 15:00 Uhr drangen unbekannte Täter in das Gelände des ehemaligen Kinder- und Jugenddorfes Dittrichshütte ein. Offenbar gelang/en der oder die unbekannten Täter über ein Kellerfenster in das Objekt und brach/en weitere gesondert verschlossene Räumlichkeiten gewaltsam auf. Der oder die unbekannten Täter entwendeten kleinere Sachgüter und beschmierten zudem noch diversen Fensterscheiben. Zeugen wenden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 56 0.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell