Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hirschberg (ots)

Während einer zweiwöchigen Abwesenheit der Hausmieterin versuchten unbekannte Täter in Hirschberg in der Hoferstraße in das Einfamilienhaus einzudringen. Als die 21 Jährige ihr Haus betreten wollte, stellte sie Manipulationen am Türschloss mit. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den unbekannten Täter jedoch offenbar nicht. Der Tatzeitraum beläuft sich auf den 10.07.2019 bis zum 24.07.2019. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die PI Saale-Orla unter der 03663 431 0 zu wenden!

