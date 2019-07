Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Rudolstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es in Rudolstadt in der Keilhauer Straße kurz nach 12:00 Uhr. Ein PKW VW befuhr die Keilhauer Straße und beabsichtige nach links in die Schaalaer Chaussee abzubiegen. Der Motorradfahrer befand sich auf der bevorrechtigten Schaalaer Chaussee und wollte ebenfalls nach links in die Keilhauer Straße abbiegen. Der 70 jährige PKW Fahrer missachtete den bevorrechtigten Motorradfahrer und es kam schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nachdem der Motorradfahrer mit seiner Maschine hierbei umkippte, verletzte sich dieser leicht am Bein. Eine ärztliche Untersuchung vor Ort lehnte er allerdings ab. Der PKW Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

