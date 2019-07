Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mögliche Verkehrsbehinderungen wegen Anreisewelle

Rudolstadt (ots)

Im Zusammenhang mit der Anreise zum Bundesjungendlager des THW kann es am Samstag, dem 27.07.2019, zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Rudolstadt kommen. Am Samstag wird für den Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 16.00 Uhr mit der Hauptanreisewelle für insgesamt 5000 Teilnehmer des Jugendlagers gerechnet, die mit etwa 1000 Fahrzeugen aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen werden. Um Staus zu verhindern bzw. zu minimieren werden die THW-Fahrzeuge in Konvois zum Veranstaltungsort auf der Bleichwiese gelotst und teilweise polizeilich begleitet. Unter anderem werden die Ampeln in den Bereichen der Kreuzungen Schlossstraße und St. Georg während er Einfahrt der Konvois zeitweise abgestellt, während Polizisten den Kreuzungsverkehr von Hand regulieren. Die Saalfelder Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die vorhandenen Beschilderungen zu beachten und sich an Zeichen sowie Weisungen der Polizisten zu halten. Die Beamten sind natürlich bemüht, mögliche Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu gestalten.

