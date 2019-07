Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfelder Ermittler überführen zwei mutmaßliche Rudolstädter Langfinger

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Rudolstadt (ots)

Am Dienstagmittag gelang der Saalfelder Polizei ein erfolgreicher Schlag gegen zwei Rudolstädter Fahrrad-Diebe. Nachdem die Saalfelder Ermittler in der Vergangenheit aufgrund verschiedenster Diebstähle diverse Tatverdächtige im Visier hatten, zog sich die Schlinge im Rahmen der Ermittlung um einen Rasenmähroboter zu. Nach Hinweisen zum Diebstahl des Rasenmähroboters erhärtete sich der Tatverdacht und es wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei einem Tatverdächtigen durchgeführt. Hierbei fanden die Ermittler neben dem vermuteten Rasenmähroboter auch noch ein großes Sammelsurium aus offenbar gestohlenen Elektro-Fahrrädern, diversen abgebauten Rad Teilen und weiteren diversen Elektro-Kleingeräten. Weiterhin wurde bekannt, dass der 27 jährige vermeintliche Tatverdächtige offenbar gemeinsam mit einem 19 jährigen Rudolstädter stahl. Nach Sicherstellung aller tatrelevanten Gegenstände in der Wohnung, waren die Beschuldigten insoweit kooperativ, dass sie den Beamten noch weitere Elektro-Fahrräder zeigten, welche sie in der Stadt zur späteren Abholung bereitgestellt hatten. Auch diese E-Bikes wurden sichergestellt und zum Inspektionsdienst Saalfeld verbracht. Dort werden durch die Ermittler in detaillierter Kleinstarbeit alle sichergestellten Teile überprüft. Sicher ist jedoch, dass durch die aufgefundenen Teile eine Vielzahl von bisher unbekannten Diebstählen aufgeklärt werden kann, und die entwendeten Sachgüter ihren rechtmäßigen Eigentümern wieder zugeordnet und zurückgegeben werden können. Die beiden einschlägig bekannten Rudolstädter Tatverdächtigen wurden am Dienstag vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun eine Vorführung vor einem Haftrichter im Amtsgericht Rudolstadt.

Einige Fahrräder, Rahmen und Elektrogeräte konnten bisher nicht zugeordnet werden. Bilder der sichergestellten Gegenstände befinden sich im Anhang. Eigentümer, welche ihre Gegenstände wiedererkennen, werden gebeten sich bei dem Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 56 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell