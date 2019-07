Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waldbrand bei Rudolstadt

Rudolstadt (ots)

Einen Waldbrand bei Rudolstadt bekamen Einsatzkräfte der Feuerwehr letzte Nacht zum Glück schnell in Griff. Gegen 21.30 Uhr hatten Zeugen oberhalb vom Ortsteil Catharinau aufsteigenden Rauch bemerkt und die Polizei sowie die Feuerwehr informiert. Wenig später war der Brandort in einem Waldgebiet südöstlich der Ortslage lokalisiert. Mehrere Feuerwehren konnten die Brandfläche von ca. 10 000 Quadratmetern in rund drei Stunden löschen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

