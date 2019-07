Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Illegale Müllentsorgung

Heinersdorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Eine schwere Umweltstraftat stellte sich am 23.07.2019 heraus, als ein 44-Jähriger (männlich, deutsch) in der Polizeistation Bad Lobenstein erschien und mitteilte, dass unbekannte Täter ihren Abfall in einer Trinkwasserschutzzone 1 entsorgt hatten. Die Täter hatten augenscheinlich Schiefer in einer Menge von ca. 15 Kubikmeter von einem Dach abgedeckt, an welchem noch Dachpappe haftete und diesen im Bereich der Trinkwasserschutzzone abgeladen. Die Täter konnten im Nachgang ermittelt werden. Gegen sie wird nun eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls einer Umweltstraftat gefertigt.

