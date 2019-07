Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieseldiebstahl aus Tankstelle

Haufeld (ots)

Am Montag wurde um 08:45 Uhr in der Agrargenossenschaft Haufeld der Diebstahl einer enormen Menge Diesel aus der dort befindlichen Tankstelle festgestellt. Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum vom Freitag den 19.07.2019 17:00 Uhr bis zur Feststellungszeit vermutlich über einen rückseitigen Wirtschaftsweg zum Gelände und durchtrennten die dortige Umfriedung. Im Anschluss daran manipulierten die unbekannten Täter die Zapfsäule und pumpten schließlich 6000 Liter Diesel ab. Aufgrund der enormen Menge des entwendeten Diesels ist zu vermuten, dass der oder die unbekannten Täter mit einem größeren Fahrzeug (LKW etc.) vor Ort waren. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter 03671 560 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell