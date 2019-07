Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Saalfeld (ots)

In einem Zeitraum vom Sonntag den 21.07.2019 14:00 Uhr bis zum 22.07.2019 22:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter im Bereich Neumühle ein Kleinkraftrad der Marke Simson. Die entwendete Simson S50 B war zu diesem Zeitpunkt in der sogenannten "Schokoscheune" abgestellt. Eine Absuche im Nahbereich des Schokoladenwerkes verlief ergebnislos. Das entwendete Moped kann wie folgt beschrieben werden: Marke: Simson Typ: S 50 B Farbe: schwarz-rot Angebrachte Kennzeichen: 466HIN Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 56 0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell