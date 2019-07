Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Rasenroboters

Rudolstadt (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag wurde gegen 03:15 Uhr in Rudolstadt im Kuckucksweg ein Rasenroboter der Marke Husqvarna entwendet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten nicht nur den Roboter, sondern auch gleich die zugehörige im Boden verankerte Dockingstation. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 56 0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell