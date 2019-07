Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Abbiegevorgang eines Mopedfahrers übersehen

Judenbach (ots)

Am Montag befuhren gegen 15 Uhr ein Mopedfahrer und eine PKW-Fahrerin die alte Handelsstraße in Judenbach. Als der Mopedfahrer nach links abbiegen wollte, übersah die dahinter fahrende PKW-Fahrerin diesen Abbiege-Vorgang und setzte zum Überholen an. Im Vorbeifahren kam es schließlich zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierdurch erlitt der Moped-Fahrer schließlich leichte Verletzungen und wurde folglich zu weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die PKW-Fahrerin blieb hierbei unverletzt

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell