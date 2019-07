Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dem Bruder die Nase gebrochen

Rudolstadt (ots)

Ein Streit zwischen zwei Brüdern eskalierte gestern Abend in Rudolstadt. Die beiden 65 und 58 Jahre alten Männer besuchten einen gemeinsamen Freund in dessen Wohnung und tranken dabei offenbar auch den einen oder anderen Schluck Alkohol. Gegen 22.00 Uhr gerieten die Brüder aus noch ungeklärter Ursache in Streit, in dessen Folge der Jüngere seinem älteren Bruder einen kräftigen Schlag ins Gesicht verpasst haben soll. Der Schlag war scheinbar so heftig, dass der 65-Jährige eine Nasenbeinfraktur erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen seinen bereits amtsbekannten Bruder wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Ein Atemalkoholtest beim Verletzten ergab knapp zwei Promille. Seinen Bruder konnte die Polizei nicht testen, da dieser zu Fuß noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete und in der Nacht auch nicht an seiner Wohnanschrift anzutreffen war.

