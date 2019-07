Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 32-Jähriger randaliert

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 22.07.2019 gegen 22:00 Uhr wurden die Polizeibeamten in Pößneck auf zwei Männer aufmerksam, die sich auf offener Straße schlugen. Als die Beamten intervenieren wollten, ging einer der beiden Männer auf diese los und wollte sie mit Fäusten schlagen. Den Beamten überwältigten den Mann und legten ihm Handfesseln an. Es stellte sich heraus, dass der polizeibekannte 32-jährige Mann (deutsch) sein 38-jähriges Gegenüber (männlich, deutsch) massiv bedroht und in der weiteren Folge geschlagen hatte. Außerdem beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv. Durch den zuständigen Richter wurde für den 32-Jährigen eine Gewahrsamnahme bis zum Folgetag angeorndet.

