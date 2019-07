Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Saalfeld (ots)

Am Samstagabend wurde durch unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Pirmasenser Straße eingebrochen. Die Eigentümer verließen gegen 19:45 Uhr das Haus und stellten bei ihrer Rückkehr gegen 23:30 Uhr schließlich den Einbruch fest. Die unbekannten Täter gelangten scheinbar durch Aufhebeln einer nicht einsehbaren Tür in das Gebäude und durchwühlten folglich einige Räumlichkeiten. Hierbei wurde insbesondere Goldschmuck entwendet. Eine genaue Bezifferung des Beutegutes und des entstandenen Sachschadens konnte durch die Eigentümer zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht benannt werden. Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 zu wenden.

