Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Kleinkraftrades - Zeugen gesucht!

Rudolstadt (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag den 09.07.2019 12:00 Uhr bis zum Donnerstag 18.07.2019 22:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Roller in Rudolstadt im Bereich Vordere Dreba. Der Motorroller befand sich dort in einem Gartengrundstück. Der Motorroller kann wie folgt beschrieben werden: >Marke: Keeway, Typ: RY8 >Farbe: grau / rot / weiß >mit Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 >mit angebrachten Faltschloss am Hinterrad

Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03671 560 an den Inspektionsdienst Saalfeld zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell