Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schüsse in der Nachbarschaft

Rudolstadt (ots)

Am Samstagabend erhielt der Inspektionsdienst Saalfeld eine Mitteilung, dass in der Nachbarschaft einer 39 Jährigen Rudolstädterin geschossen werde. Ein männlicher junger Mann laufe mit einer Pistole und einem Gewehr herum. Zum Zeitpunkt der Mitteilung solle der Mann in Begleitung eines Hundes um einen dort befindlichen größeren See herumlaufen. Da die Mitteilerin nicht sagen konnte, ob es sich bei den gesehenen Waffen um Schreckschuss oder scharfe Schusswaffen handelte, wurde aufgrund der unklaren Lage durch den Inspektionsdienst Saalfeld einige Streifenwagen entsandt. Nachdem die Mitteilerin bereits bei der telefonischen Meldung eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben konnte, wurde der vermeintliche Tatverdächtige sofort in seinem Garten identifiziert und die eingesetzten Kräfte fixiert. Nach Personalienfeststellung des 27 jährigem Deutschen wurde ein Atemalkoholwert von 1,71 Promille festgestellt. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnten schließlich diverse Langwaffen und Schreckschusswaffen aufgefunden und sichergestellt werden. Gründe für die Abgabe von Schüssen in die Luft konnte der vermeintliche Tatverdächtige nicht vorbringen. Ebenso konnte der Mann keinerlei waffenrechtliche Genehmigungen oder Eigentumsnachweise für die Waffen vorweisen. Da sich während der Ermittlungen Hinweise auf eine Fremd- und Eigengefährdung des Tatverdächtigen ergaben, wurde dieser schließlich zur weiteren Untersuchung in die Thüringen Klinik Saalfeld verbracht. Gegen den 27 Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

