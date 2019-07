Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer und baut einen Unfall

Hockeroda (ots)

Zwischen Hockeroda und Unterloquitz befuhr ein 36 Jähriger mit seinem PKW VW die B85 unter dem Einfluss von Alkohol. Nachdem der Fahrzeugführer bereits mehrfach in Schlangenlinien fuhr, entschloss er sich schließlich etwa 250 m vor Unterloquitz sein Fahrzeug ungeachtet des fließenden Verkehr zu wenden. Bei diesem Wendemanöver gefährdete er jedoch nicht nur die anderen Verkehrsteilnehmer, sondern kollidierte hierbei auch mit einer dort befindlichen Leitplanke. Er setzte seine Fahrt nach dem Wendemanöver fort und fuhr schließlich erneut in Schlangenlinien bis zu seiner Wohnanschrift. Dort konnten die eingesetztem Beamten schließlich nicht nur das Tatfahrzeug vorfinden, sondern auch den unter erheblichen Alkoholeinfluss stehenden 36 jährigen Fahrzeugführer. Dieses war so alkoholisiert, dass die Durchführung eines Atemalkoholtests nicht mehr möglich war. Um eine Alkoholvergiftung des 36 Jährigen auszuschließen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins nächste Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Einleitung der einschlägigen Ermittlungsverfahren gegen den betrunkenen Fahrer wurde sogleich dessen Führerschein beschlagnahmt.

