Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dreijähriger von Einkaufswagen angefahren

Saalfeld (ots)

In einem Verbrauchermarkt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 37 jährigem und einem 32 jährigem Mann, welche sich untereinander bekannt waren. Durch den 32 jährigen Mitteiler wurde bekannt, dass sein 3 jähriger Sohn durch den 37 Jährigen mittels eines Einkaufwagens angefahren wurde. Grund hierfür sei nach den Ausführungen des Mitteilers vorausgegangene Streitigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen den beiden Herren. Der 3 Jährige habe hierdurch eine leichte Verletzung am Kopf erlitten, welche folglich in der Thüringen Klinik Saalfeld untersucht wurde. Der vermeintliche Tatverdächtige stritt jegliche Vorwürfe ab. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde dennoch gegen den vermeintlichen Tatverdächtigen eingeleitet.

