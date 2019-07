Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW Opel Signum entwendet

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am Samstag meldete gegen 23 Uhr ein 36 jähriger Mann, dass soeben sein PKW Opel Signum an ihm vorbei fuhr. Das Fahrzeug wurde wohl durch ihm unbekannte Person von seinem Grundstück entwendet. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich mit dem grauen Opel Signum, mit angebrachten Kennzeichen SON-WA611 in Richtung Gefell. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen in und um Neuhaus-Schierschnitz und Gefell führten nicht zum Auffinden des entwendeten Fahrzeugs. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler der Sonneberger Polizei unter der Telefonnummer 03675/875 0 entgegen.

