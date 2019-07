Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Zeugenhinweisen mutmaßliche Einbrecher in Haft

Sonneberg (ots)

Nach Zeugenhinweisen konnten Sonneberger Polizisten in der letzten Woche einen weiteren mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Der Verdächtige kam bereits vergangenen Dienstag in Haft, nachdem ein Ermittlungsrichter den Haftantrag der Staatsanwaltschaft Meiningen bestätigte. Gegen den bereits amtsbekannten, 33-jährigen Mann (deutsch) wird derzeit in sechs Fällen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls sowie wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zeugen hatten nach mehreren Gartenhauseinbrüchen Diebesgut auf einem vom Tatverdächtigen genutzten Grundstück bemerkt und die Beamten informiert. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Polizisten diverses Diebesgut aus verschiedenen Taten in Sonneberg sowie Utensilien zum Drogenmissbrauch. Da der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft ist, erließ der zuständige Richter schließlich einen Untersuchungshaftbefehl. Polizisten fuhren den jungen Mann am Dienstagabend in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.

