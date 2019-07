Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aktualisierung Kellerbrand in Wurzbach vom 19.07.2019

Wurzbach (ots)

Am 18.07.2019 ereignete sich gegen 19:15 Uhr ein Kellerbrand in einem Wohnhaus in Wurzbach. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich ein Akku eines Spielzeug-Motorrades. Wie es dazu kam ist Teil der laufenden Ermittlungen. Der Brand konnte schnell durch die Kameraden der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Es ist Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR entstanden.

