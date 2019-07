Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Hubschrauber nach Einbrecher gefahndet

Sonneberg (ots)

Mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber fahndete die Polizei letzte Nacht nach einem Einbrecher in Sonneberg. Der Unbekannte war offenbar in drei Wohnhäuser in der Steinacher Straße eingebrochen und hatte dort nach jetzigen Erkenntnissen vergeblich nach Wertgegenständen gesucht. Gegen 03.00 Uhr sah ein Bewohner den Verdächtigen noch zu Fuß flüchten. Trotz des folgenden Hubschraubereinsatzes wurde der Unbekannte bisher noch nicht gefasst. Jedoch konnten Zeugen den Mann beschreiben. Er soll 1,80 bis 1,90 m groß und von schlanker Gestalt sein. Außerdem trug er ein langes Sweatshirt, einen Rucksack sowie eine Taschenlampe bei sich. Jetzt hofft die Polizei auf weitere Zeugenhinweise zu dem unbekannten Einbrecher. Hinweise nehmen die Ermittler der Sonneberger Polizei unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

