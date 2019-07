Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zu betrunken zum Schieben

Rudolstadt (ots)

Sogar zum Schieben zu betrunken war ein Radfahrer gestern Nachmittag in Rudolstadt. Passanten verständigten die Polizei, nachdem der Mann gegen 16.00 Uhr, in der Burgstraße alkoholbedingt so stark schwankte, dass er beim Schieben seines Fahrrades mehrmals zu Boden stürzte. Um Schlimmeres zu verhindern bestellten die Polizisten vor Ort einen Rettungswagen, mit dem der Volltrunkene zur Behandlung seines Rausches ins Krankenhaus kam. Ein Atemtest ergab bei dem 39-Jährigen 3,14 Promille. Da er seinen Drahtesel nur schob und nicht fuhr, bleibt ihm eine Strafanzeige diesmal erspart.

