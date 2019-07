Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verstoß Straßenverkehrsgesetz

Schleiz (ots)

Am Samstag, den 20.07.2019, gegen 23:50 Uhr, wurde in der Industriestraße der 36jährige Fahrer eines PKW Mazda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher ein Atemalkoholwert von 0,78 Promille ergab. Die entsprechende Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz wurde aufgenommen und ein gerichtsverwertbarer Test in der Dienststelle durchgeführt, welcher 0,72 Promille ergab.

