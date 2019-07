Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad

Saalfeld (ots)

In den frühen Abendstunden des 20.07.2019 bemerkten Polizeibeamte während der Streifentätigkeit einen Radfahrer, der unsicher und in Schlangenlinien die Neustadter Straße in Sonneberg befuhr. Während der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, ein Test ergab beim 59 jährigen einen Wert von 1,83 Promille. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus und die Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

