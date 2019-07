Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Autofahrer in Sonneberg

Saalfeld (ots)

Am Samstag gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei Sonneberg über einen sichtlich betrunkenen Autofahrer im Wolkenrasen informiert. Dieser konnte gestellt und kontrolliert werden. Die Beamten stellten fest, dass der Kraftfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, so sehr, dass dieser den Atemalkoholtest nicht durchführen konnte. Mangels Dokumente konnte auch seine Identität nicht geklärt werden, weshalb er nach der Blutentnahme zur Polizeiinspektion verbracht wurde. Nach Klärung seiner Identität im Laufe des Tages kam heraus, dass sich der 37 Jahre alte, kasachische Beschuldigte unerlaubt in Deutschland aufhält und nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eröffnet.

