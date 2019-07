Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletzten Motorradfahrern

Drognitz (ots)

Ein 19jähriger Motorradfahrer befuhr am 20.07.2019, gegen 15:00 Uhr, mit seinem Krad BMW die Landstraße von der Staumauer kommend in Richtung Drognitz. In einer Rechtskurve, in Höhe des Abzweiges Neidenberga, kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Das Krad rutschte auf die linke Seite. In diesem Moment befuhr ein 30jähriger Kradfahrer mit seiner Ducati die Landstraße aus Richtung Drognitz kommend, im Gegenverkehr. Der Fahrer konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem anderen Krad nicht mehr vermeiden. Es kam zur Kollision beider Kräder. Der Fahrer der BMW wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in die Klinik nach Erfurt abtransportiert. Der Fahrer der Ducati wurde leicht verletzt. An beiden Krädern entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

