Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti

Rudolstadt (ots)

Derzeit unbekannte Täter brachten in den frühen Morgenstunden des 19.07.2019 mehrere Schriftzüge auf einer Fassade eines Verbrauchermarktes in Rudolstadt, in der Friedrich-Adolf-Richter-Straße, auf. Die Schriftzüge hatten teilweise die Größe von 2,20 Meter x 8,00 Meter. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03671/ 56-0 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell