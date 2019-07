Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Zollgrün, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag, den 19.07.2019, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 3002, auf der Geraden, kurz vor dem Binsenfleck. Der Unfallverursacher überholte mit seinem roten Skoda den vor ihm fahrenden schwarzen GMC-PKW des 65-Jährigen und scherte kurz davor wieder ein. In der Folge musste der 65-Jährige stark bremsen und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW kam auf dem Dach zum Liegen und die Insassen wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell