Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Einbruchsdiebstahl gesucht

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 18.07.2019, 15:00 Uhr und Freitag, den 19.07.2019, 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf ein Firmengelände in Neustadt an der Orla, In der Windschleiche. Sie entwendeten mehrere Kabelrollen mit einem Gesamtgewicht von ca. 200 Kilogramm. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell