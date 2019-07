Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Sonneberg (ots)

In ein Mehrfamilienhaus brachen Unbekannte am Donnerstag in Sonneberg ein. Die Täter verschafften sich zwischen 09.30 Uhr und 20.00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Friedrich-Engels-Straße. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Diebe Modeschmuck im Wert von rund 100 Euro, richteten gleichzeitig aber Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Die Kripo Saalfeld hofft nun auf Hinweise zu tatverdächtigen Personen und Fahrzeugen. Informationen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

