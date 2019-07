Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter Radfahrer beschädigt Auto

Schmiedefeld (ots)

Einen BMW beschädigte ein noch unbekannter Radfahrer am Donnerstagabend in Schmiedefeld, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Der Radfahrer soll gegen 21.00 Uhr im Taubenbacher Weg über dort abgestellte PKWs geschimpft und dann eine Mülltonne sowie einen Ziegelstein gegen einen BMW geworfen haben. An dem BMW der 3er Reihe entstanden dabei mehrere Lackschäden. Erst als ein Anwohner den Mann aufforderte, dies umgehend zu unterlassen, flüchtete er auf seinem Fahrrad in Richtung Lichte. Die später hinzugerufene Polizei konnte den Verdächtigen nicht mehr antreffen. Jetzt ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und hoffen auf weitere Zeugenhinweise zu dem Mann. Der Verdächtige soll ca. 30 bis 40 Jahre alt sein, ist groß und kräftig gebaut und trug eine Mütze. Zur Tatzeit nutzte er ein Mountainbike, mit dem er den Taubenbacher Weg in Richtung Lichte verließ. Informationen zur Aufklärung des Falles nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell