Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

Bad Blankenburg (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich diese Woche in Bad Blankenburg ereignete. Zwischen Mittwoch, 13.00 Uhr und Donnerstag, 17.00 Uhr stieß ein noch unbekannter Autofahrer in der Uhlandstraße gegen einen dort abgestellten Volkswagen. An dem Golf wurde die Fahrerseite zerkratzt und eingedellt, sodass Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden. Da sich bisher noch kein Verursacher gemeldet hat, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallverursacher liefern können. Informationen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell