Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Quadfahrer kollidiert mit LKW

Langenschade (ots)

Glück im Unglück besaß ein Quadfahrer bei Saalfeld, als er gestern Nachmittag auf der Landstraße Richtung Langenschade mit einem LKW kollidierte. In einer Rechtskurve soll er nach links in den Gegenverkehr gerutscht sein. Dort stieß er gegen 16.00 Uhr seitlich gegen den LKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei schleuderte er einem rund fünf Meter tiefen Abhang hinab, prallte gegen einen Baum und wurde über den Lenker geschleudert. Mit viel Glück kam der 46-Jährige jedoch ohne schwere Verletzungen davon. Er wurde nur leicht am Bein verletzt und durfte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung am Abend wieder verlassen. Sein Quad wurde jedoch stark beschädigt und musste mit einem Kran geborgen werden.

