Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Arbeitsunfall

Ullersreuth (ots)

Am 18.07.2019 ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall in einer Firma in Ullersreuth. Ein Gabestaplerfahrer (m, deutsch, 57) erfasste bei einer Einlenkbewegung einen Mitarbeiter (m, deutsch, 56) an den Beinen und überrollte diese. Der Geschädigte wurde hierbei schwer verletzt und wurde umgehend mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell