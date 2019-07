Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Einbruchsversuche an Wohnhäusern

Ranis (ots)

Am 18.07.2019 wurden in Ranis in der Marienstraße mehrere Wohnhäuser festgestellt, bei denen Einbruchsspuren vorhanden waren. Der Tatzeitraum lässt sich nach bisherigem Kenntnisstand nicht näher eingrenzen.

Wer zu diesem Sachverhalt Beobachtungen machen konnte, möge diese der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitteilen.

