Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Temposünder ertappt

Oberköditz (ots)

Zahlreiche Temposünder ertappte die Saalfelder Verkehrspolizei am Mittwochnachmittag auf der B88 bei Königsee. Im Ortsteil Oberköditz überwachten die Beamten die dort gefahrenen Höchstgeschwindigkeiten bei erlaubten 50 km/h. Hierbei blitzten die Polizisten in rund fünf Stunden 214 Autofahrer, die sich nicht ans Tempolimit hielten. Während 196 mit Geschwindigkeiten zwischen 61 und 70 km/h lediglich Verwarngelder bis 35 Euro zahlen mussten, hatten 18 besonders Schnelle weniger Glück. Mit gemessenen Geschwindigkeiten von bis zu 115 km/h erwarten sie nun teils mehrere Monate Fahrverbote, Punkte in Flensburg sowie Bußgeldforderungen bis zu 480 Euro.

