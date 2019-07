Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit getuntem Moped unterwegs

Schmiedefeld (ots)

Ärger mit der Polizei bekam ein junger Mopedfahrer Mittwochabend in Schmiedefeld, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Der 16-Jährige fiel einer Streife auf, als er mit seiner sichtbar getunten Maschine in der Bahnhofstraße unterwegs war. Deshalb stoppten und kontrollierten die Beamten den jungen Mann. Da an dem Simsonmoped offenbar mehrere Umbauten zur Leistungssteigerung vorhanden waren, stellten die Polizisten das Kleinkraftrad vor Ort sicher, um die Änderungen begutachten zu lassen. Sollte das Gutachten die illegale Leistungssteigerung bestätigen, erwartet den 16-Jährigen unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er nur über die Führerscheinklasse AM verfügte. Außerdem ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen, was zu weiteren Bußgeldern führen könnte.

