Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher in Wohnhaus

Sonneberg (ots)

Zur Tageszeit drangen Unbekannte am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Sonneberg ein. Aufmerksame Nachbarn bemerkten am Nachmittag frische Einbruchsspuren an dem Gebäude, deren Bewohner sich zur Tatzeit noch im Urlaub befanden und verständigten die Polizei. Offenbar waren Diebe am selben Tag, zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr, gewaltsam in das Haus in der Friedensstraße eingedrungen. Im Objekt durchsuchten sie scheinbar sämtliche Räume und beschädigten unter anderem die Eingangstür. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Die Kripo Saalfelder ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sicherte gestern bereits zahlreiche Spuren am Tatort. In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht, die Hinwiese zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen liefern können. Informationen nehmen die Kriminalisten unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

