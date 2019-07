Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Pößneck (ots)

Am heutigen Tag, den 17.07.2019, kam es gegen 15 Uhr zu einer Unfallflucht in Pößneck. Der Geschädigte (m, deutsch, 41) hatte seinen Peugeot in der Rosa-Luxemburg-Straße auf Höhe des Pflegeheimes abgestellt. Als er zurück zu seinem Fahrzeug kam, stelle er einen Schaden an seinem Stoßfänger fest. Die Polizeiinspektion Saale-Orla ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

