Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw verursacht Unfall und flüchtet

Knau (ots)

Am 17.07.2019 kam es zwischen 06:30 Uhr und 06:55 Uhr zu einer Unfallflucht in Knau. Der bislang unbekannte LKW-Fahrer befuhr die Ortslage Knau aus Richtung Dreba. An der Kreuzung Drebagrund wollte dieser nach rechts in Richtung Pößneck abbiegen. Dabei musste er mehrfach zurücksetzen und beschädigte dabei ein Geländer mit Plexiglasplatten. Dabei entstand Sachschaden. Der LKW-Fahrer entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen

