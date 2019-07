Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike entwendet

Rudolstadt (ots)

Ein E-Bike stahl ein dreister Dieb heute Vormittag vor einem Rudolstädter Großmarkt in der Spielbornstraße. Der Unbekannte nahm das mit einem Seilschloss zwischen Rahmen und Laufrad gesicherte E-Bike aus dem Fahrradständer vorm "Kaufland" und trug es in Richtung Schremschetal davon. Zeugen sprachen den Verdächtigen noch an, worauf er angab, angeblich den Schlüssel verloren zu haben. Beim Eintreffen der hinzu gerufenen Polizei war der Verdächtige bereits geflüchtet und konnte auch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung bisher nicht gestellt werden. Jetzt suchen die Beamten weitere Zeugen, die Angaben zum Täter und zum Verbleib des Fahrrades liefern können. Bisherige Zeugen beschrieben den verdächtigen Mann als ca. 25 Jahre alt, mit ungepflegtem Äußeren sowie mit Jeans und T-Shirt bekleidet. Das E-Bike der Firma Kettler ist weinrot lackiert. Hinweise nehmen die Ermittler der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell