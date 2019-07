Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung mit Holzlatten

Schleiz (ots)

Am frühen Morgen des 17.07.2019 kam es in der Geraer Straße zu einem Polizeieinsatz, nachdem durch Anwohner eine Auseinandersetzung zwischen 2 Gruppen gemeldet wurde. Hierbei soll es zu dem Einsatz von Stangen und Messern gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntissen gerieten ein 22jähriger Afghane und ein 36jähriger Deutscher in Streit, hierbei kam es zur körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf es zum Einsatz von Holztlatten gegen den jeweils anderen Beteiligten kam. Beide Personen wurden leicht verletzt. Zur Beteiligung weiterer Personen und den genauen Umständen wird derzeit noch ermittelt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

